Дятел Паша из Нижнего Тагила выпущен на свободу (ВИДЕО)
24 апреля, 14:20Crazy News
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В Нижнем Тагиле юные натуралисты выпустили на свободу дятла по имени Паша, которого они нашли в городе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Птицу в городе нашли дети и отнесли на станцию юных натуралистов. Там она прожила около 2-х месяцев. Дятел заблудился в городе и повредил шею, возможно, врезавшись в стеклянную витрину.
Пашу намеренно не приручали, чтобы с наступлением тепла выпустить его на свободу.
Мы постарались обеспечить птице сбалансированный рацион: давали творог, мясо, фрукты. Дятлы, на самом деле, большие сладкоежки
Видео: ТК «Тагил-ТВ»
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