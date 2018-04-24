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Новости Нижнего Тагила

Дятел Паша из Нижнего Тагила выпущен на свободу (ВИДЕО)

24 апреля 2018, 14:20Добавить новость
Нижний Тагил,дятел,птица,юннаты,СЮТ,свобода,лес
В Нижнем Тагиле юные натуралисты выпустили на свободу дятла по имени Паша, которого они нашли в городе.

Птицу в городе нашли дети и отнесли на станцию юных натуралистов. Там она прожила около 2-х месяцев. Дятел заблудился в городе и повредил шею, возможно, врезавшись в стеклянную витрину.

Пашу намеренно не приручали, чтобы с наступлением тепла выпустить его на свободу. 

 Мы постарались обеспечить птице сбалансированный рацион: давали творог, мясо, фрукты. Дятлы, на самом деле, большие сладкоежки,-- рассказала педагог ГорСЮН Юлия Хатыпова.


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