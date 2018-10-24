Эвакуатор в Екатеринбурге перевозил матрас с телом внутри
Сегодня, 10:12Crazy NewsФото: скрин видео из группы «Инцидент Екатеринбург»
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Жители Екатеринбурга сняли на видео эвакуатор, перевозивший матрас, сквозь который проступали очертания человеческого тела.
На кадрах видеосъемки видно, что внутри матраса, лежащего на эвакуаторе с госномером 666, находится тело, а сбоку свисает рука.
Видео
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Видео: «Инцидент Екатеринбург»
Автомобили с похожим матрасом были замечены и в других городах. В Краснодаре его катала розовая иномарка, а в Волгограде он был прицеплен к крыше белого автомобиля, стоящего на эвакуаторе.
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Скорее всего, такая акция с манекеном в матрасе является рекламой нового российского сериала. На это также указывает надпись на самом эвакуаторе, пишет 66.ru.
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