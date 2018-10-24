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Эвакуатор в Екатеринбурге перевозил матрас с телом внутри
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эвакуатор в Екатеринбурге перевозил матрас с телом внутри

Сегодня, 10:12Crazy NewsФото: скрин видео из группы «Инцидент Екатеринбург»
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