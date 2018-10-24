Эвакуатор в Екатеринбурге перевозил матрас с телом внутри

На кадрах видеосъемки видно, что внутри матраса, лежащего на эвакуаторе с госномером 666, находится тело, а сбоку свисает рука.

Видео Видео: «Инцидент Екатеринбург»

Автомобили с похожим матрасом были замечены и в других городах. В Краснодаре его катала розовая иномарка, а в Волгограде он был прицеплен к крыше белого автомобиля, стоящего на эвакуаторе.