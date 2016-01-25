Мошенника, обманувшего металлургические предприятия Свердловской области на 89 млн рублей, ждёт 6 лет колонии

Сайт Генпрокуратуры РФ сообщает о том, что в ходе расследования было установлено, что в 2011-2012 годах гражданин А. Соколов, представляясь служащим крупного французского производителя электрофильтров, используемых в промышленности, ввёл в заблуждение два металлургических предприятия на Среднем Урале.

Он предоставил фиктивные документы, для того чтобы создать у промышленников ощущение того, будто мужчина действительно работает в интересах крупного международного производителя.

Мошенник выиграл конкурс на поставку электрофильтров в размере 200 млн рублей, но после того как получил 89 млн аванса, мужчина скрылся.

Сейчас А. Соколов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к 6 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.

Деньги, которые мошенник обманом получил от промышленников, были возвращены потерпевшим в полном размере.