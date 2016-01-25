В московских очередях на выставку Серова не обошлось и без шуток о Нижнем Тагиле (ФОТО)

Выставка работ художника Серова в Третьяковской галерее вызвала бешеный ажиотаж среди гостей и жителей Москвы. Тысячи человек стояли в очереди на морозе до пяти часов, чтобы попасть внутрь и увидеть экспозицию. Естественно, все это нашло отражение в социальных сетях - пользователи начали шутить по поводу внезапно возникшей очереди в музей.

«КП» собрали из социальных сетей самые яркие приколы на эту тему.

Итак:

В очереди на Серова были задержаны провокаторы из прорепинского движения «АнтиСеров».

***

На третий год стояния в очереди подвезли мощи Серова.

***

***

В очереди на выставку Серова замечен Джон Траволта в лабутенах.

***

Миллионный участник очереди на Серова награжден медалью «За стойкость».

***

***

Госдеп вводит санкции против первой сотни людей, которые стоят в очереди на Серова.

***

Тело Ленина решено перенести в очередь на Серова.

***

***

ООН планирует направить международных наблюдателей для контроля ситуации с очередью на выставку Серова.

***

Идея для стартапа: открыть выставку Серова.

***

Макдоналдс обратился в Третьяковку с просьбой выставить пару работ Серова. Сидят, ждут очередь.

***

***

Полицейские спасли мужчину, которого 14 лет удерживали в очереди на Серова.

***

Facebook решил выпустить тест: Узнай, кто ты в очереди на Серова.

***

Тигр Амур и козел Тимур были замечены в очереди на Серова.

***

***

8 тысяч человек арестованы в Нижнем Тагиле за то, что выдавали себя за очередь на Серова.

***

Мафия засыпает. Просыпается очередь на Серова.

***

***

Программа «Жди меня» начинает поиск родственников в очереди на Серова.

***

Звонила сестра. Стояла четыре часа на морозе, а этот Серов даже и не вышел.

***

***

Мальчик–мальчик, закрой все двери и окна, очередь на Серова поворачивает на твою улицу.

***