В московских очередях на выставку Серова не обошлось и без шуток о Нижнем Тагиле (ФОТО)
Как пользователи соцсетей пошутили над очередью на Серова.
Выставка работ художника Серова в Третьяковской галерее вызвала бешеный ажиотаж среди гостей и жителей Москвы. Тысячи человек стояли в очереди на морозе до пяти часов, чтобы попасть внутрь и увидеть экспозицию. Естественно, все это нашло отражение в социальных сетях - пользователи начали шутить по поводу внезапно возникшей очереди в музей.
«КП» собрали из социальных сетей самые яркие приколы на эту тему.
Итак:
В очереди на Серова были задержаны провокаторы из прорепинского движения «АнтиСеров».
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На третий год стояния в очереди подвезли мощи Серова.
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В очереди на выставку Серова замечен Джон Траволта в лабутенах.
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Миллионный участник очереди на Серова награжден медалью «За стойкость».
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Госдеп вводит санкции против первой сотни людей, которые стоят в очереди на Серова.
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Тело Ленина решено перенести в очередь на Серова.
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ООН планирует направить международных наблюдателей для контроля ситуации с очередью на выставку Серова.
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Идея для стартапа: открыть выставку Серова.
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Макдоналдс обратился в Третьяковку с просьбой выставить пару работ Серова. Сидят, ждут очередь.
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Полицейские спасли мужчину, которого 14 лет удерживали в очереди на Серова.
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Facebook решил выпустить тест: Узнай, кто ты в очереди на Серова.
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Тигр Амур и козел Тимур были замечены в очереди на Серова.
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8 тысяч человек арестованы в Нижнем Тагиле за то, что выдавали себя за очередь на Серова.
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Мафия засыпает. Просыпается очередь на Серова.
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Программа «Жди меня» начинает поиск родственников в очереди на Серова.
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Звонила сестра. Стояла четыре часа на морозе, а этот Серов даже и не вышел.
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Мальчик–мальчик, закрой все двери и окна, очередь на Серова поворачивает на твою улицу.
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В очереди на Серова провокаторы распространяют слухи, что у девочки персик турецкий.