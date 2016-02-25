В Екатеринбурге появится памятник жертвам коллекторов (ФОТО)

Инициативная группа готова обсудить три варианта памятника, а также место его расположения с мэрией Екатеринбурга.

Будущий монумент екатеринбуржцы предлагают установить в одной из четырех точек города, в том числе и в историческом центре столицы области. Как поясняют авторы проекта, создание памятника просто необходимо. Ведь число невинных жертв коллекторов колоссальное и растет с каждым днем. Случаи противозаконной деятельности выбивателей долгов известны многим свердловчанам.

Как заявляет один из инициаторов проекта Платон Маматов, монумент создается не с целью призвать одуматься и раскаяться самих коллекторов. Памятник необходим, чтобы почтить память погибших.

Кстати, 40% процентов необходимой суммы вызвались оплатить предприниматели города. Остальную часть активисты надеются собрать через Интернет.

Примечательно, что моделью статуи коллектора станет реальный человек – владелец агентства «Центр долговой безопасности» Леонид Гункевич. Выбор именно этого мужчины в качестве антигероя не случаен. Активисты говорят, что эта организация известна своим отвратительным отношением к старикам и детям.

Интересно, доволен ли сам товарищ Гункевич, что его заслугам будет посвящен настоящий памятник?