Музыкант из Екатеринбурга оказался автором песни «танцующей матки»
Личность автора песни «поющей матки», прозвучавшей на шоу Елены Малышевой, стала известна. Им оказался музыкант из Екатеринбурга Роман Луговых.
Автором песни «танцующей матки» оказался екатеринбургский музыкант, лидер группы «Ромарио» и сын бывшего гендиректора телекомпании «Четвертый канал» Роман Луговых. О принадлежности к появлению композиции молодой человек рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Когда мне в первый раз прислали ее приколом в вацапе, я испытал весьма новые и смешанные чувства: вроде очевидный трэш, вроде я сочинял что-то подобное, вроде слова немного другие, ааа, что это?рассказал Роман.
Строчки «песни матки» были написаны ещё в 2014 году для новогоднего эфира. Также он несколько раз создавал музыкальные композиции для других программ Малышевой – «Жить здорово» и «Здоровье». Свою личность Роман раскрыл для того, чтобы восстановить контекст, в котором должна была находиться по его задумке «песня матки».
Я должен был придумать арии для четырех внутренних органов: глаза, лимфоцита, поджелудочной железы и матки, а также для межпозвоночной грыжи и кишечной палочки. Органы должны были петь арии, полные любви врачам, которые их лечат, а недуги признавать в песнях свое бессилие перед медиками. Каждая ария заканчивалась новогодним пожеланием,объяснил молодой человек.
Тексты шести сочинённых ранее арии Луговых опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщает URA.ru.