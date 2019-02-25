Музыкант из Екатеринбурга оказался автором песни «танцующей матки»

Автором песни «танцующей матки» оказался екатеринбургский музыкант, лидер группы «Ромарио» и сын бывшего гендиректора телекомпании «Четвертый канал» Роман Луговых. О принадлежности к появлению композиции молодой человек рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Когда мне в первый раз прислали ее приколом в вацапе, я испытал весьма новые и смешанные чувства: вроде очевидный трэш, вроде я сочинял что-то подобное, вроде слова немного другие, ааа, что это?рассказал Роман.

Строчки «песни матки» были написаны ещё в 2014 году для новогоднего эфира. Также он несколько раз создавал музыкальные композиции для других программ Малышевой – «Жить здорово» и «Здоровье». Свою личность Роман раскрыл для того, чтобы восстановить контекст, в котором должна была находиться по его задумке «песня матки».

Я должен был придумать арии для четырех внутренних органов: глаза, лимфоцита, поджелудочной железы и матки, а также для межпозвоночной грыжи и кишечной палочки. Органы должны были петь арии, полные любви врачам, которые их лечат, а недуги признавать в песнях свое бессилие перед медиками. Каждая ария заканчивалась новогодним пожеланием,объяснил молодой человек.