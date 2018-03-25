Прохожие в Екатеринбурге скрутили бросавшегося на чужие автомобили мужчину (ВИДЕО)
25 марта, 10:05Crazy News
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Вечером 24 марта в Екатеринбурге на Билимбаевской улице прохожими был задержан мужчина, который бросался на автомобили и пытался сесть в них.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчину скрутили прохожие. По их словам, он выбежал на дорогу и начал бросаться на машины, дергал ручки автомобилей, пытаясь попасть внутрь.
Когда мужчина пробил стекло Volkswagen Jetta, прохожие скрутили его и вызвали полицию. Мужчина был доставлен больницу для медосвидетельствования, сообщает Е.1.
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Фото и видео: Е.1
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