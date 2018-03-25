Толстый кот остановил драку своих собратьев (ВИДЕО)
25 марта, 11:35Crazy News
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Толстый кот-пацифист предотвратил намечающуюся драку двух других котов.
В интернете появилось видео, на котором 2 кота собираются подраться. Однако в кадре появляется еще один кот, который явно не настроен конфликтовать: он падает набок прямо между участниками драки.
Коты с явным недоумением смотрят на собрата, забыв о своих разногласиях.
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