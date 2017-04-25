Прибывшая на расследование ограбления сотрудница полиции украла имущество магазина парфюмерии в Екатеринбурге
25 апреля 2017, 09:00Crazy News
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В Екатеринбурге сотрудница полиции, прибывшая на расследование ограбления в магазин парфюмерии, украла несколько подарочных сертификатов на общую сумму в 10 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
31-летняя эксперт-криминалист Ирина Р. работала в составе следственно-оперативной группы. Осматривая место происшествия, она присвоила несколько сертификатов в магазин парфюмерии. Это попало на камеры видеонаблюдения в магазине. Сейчас сотрудница была отстранена от дела.
В её отношении было заведено уголовное дело по факту кражи. Женщина, несмотря на доказательства, свою вину не признает, уверяя, что сертификаты ей были подарены сожителем.
Уголовное дело было направлено в региональный следственный комитет. Женщина ответит за совершенное преступление в рамках уголовного законодательства, пишет Life.
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