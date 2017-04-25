Прибывшая на расследование ограбления сотрудница полиции украла имущество магазина парфюмерии в Екатеринбурге

31-летняя эксперт-криминалист Ирина Р. работала в составе следственно-оперативной группы. Осматривая место происшествия, она присвоила несколько сертификатов в магазин парфюмерии. Это попало на камеры видеонаблюдения в магазине. Сейчас сотрудница была отстранена от дела.

В её отношении было заведено уголовное дело по факту кражи. Женщина, несмотря на доказательства, свою вину не признает, уверяя, что сертификаты ей были подарены сожителем.

Уголовное дело было направлено в региональный следственный комитет. Женщина ответит за совершенное преступление в рамках уголовного законодательства, пишет Life.