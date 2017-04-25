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Прибывшая на расследование ограбления сотрудница полиции украла имущество магазина парфюмерии в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прибывшая на расследование ограбления сотрудница полиции украла имущество магазина парфюмерии в Екатеринбурге

25 апреля 2017, 09:00Crazy News
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