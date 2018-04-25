Егор Крид посвятил песню модели из Екатеринбурга (ВИДЕО)

Егор Крид посвятил песню екатеринбурженке Дарье Клюкиной. Она пыталась построить с ним отношения на проекте «Холостяк», однако певец предпочел расстаться с девушкой. Причиной тому послужило ее курение. Дарья обещала Егору бросить пагубную привычку, но он застал ее в номере отеля с сигаретой. После этого у них состоялся серьезный разговор, и мужчина принял решение расстаться с екатеринбурженкой.

После инцидента он отправился на студию, где записал песню. О том, что строки в произведении посвящены Дарье, он написал на своей странице в сцсетях, сообщает URA.RU.

В песни есть строки: «Скажи мне, сколько стоит твое слово», именно они являются обращением к Дарье, сообщил Егор.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 23 Апр 2018 в 1:09 PDT