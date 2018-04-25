Егор Крид посвятил песню модели из Екатеринбурга (ВИДЕО)
Певец Егор Крид, участник шоу «Холостяк», посвятил песню екатеринбургской модели и актрисе Дарье Клюкиной.
Егор Крид посвятил песню екатеринбурженке Дарье Клюкиной. Она пыталась построить с ним отношения на проекте «Холостяк», однако певец предпочел расстаться с девушкой. Причиной тому послужило ее курение. Дарья обещала Егору бросить пагубную привычку, но он застал ее в номере отеля с сигаретой. После этого у них состоялся серьезный разговор, и мужчина принял решение расстаться с екатеринбурженкой.
После инцидента он отправился на студию, где записал песню. О том, что строки в произведении посвящены Дарье, он написал на своей странице в сцсетях, сообщает URA.RU.
В песни есть строки: «Скажи мне, сколько стоит твое слово», именно они являются обращением к Дарье, сообщил Егор.
Напомним, что ранее Дарья снялась в клипе Вована из «Реальных пацанов».
После этой серии, я написал трек, где в припеве 1-я строчка - «Скажи мне сколько стоит твоё слово?». В итоге потом в LA мы вместе с L’One его записали, но сейчас не об этом. ________ На сколько важно для вас данное кому-то слово? Очень часто в жизни сталкиваюсь с тем, что люди не отдают отчёт своим словам и действиям. Все вы знаете, что я «не очень» люблю курящих девушек, и все вы знаете, что я ненавижу, когда мне лгут. На проекте, когда ты не слышишь разговоры за камерой - на камеру, не знаешь какие интервью человек даёт, ты можешь судить о нём только по вашим встречам. (А их не так много) Когда я узнал, что у Даши, к которой я трепетно отношусь есть вредная привычка, я попросил дать мне словo, что она от неё избавится. Даша пообещала больше этого не делать. Поверьте, для меня это очень много значило, и я обрадовался. Я, в принципе, всегда по жизни всех стараюсь отучить, тем более когда мне кто-то близок. Бросить сигареты - не сложно. (По себе знаю) А если есть мотивация, то вообще ИЗИ ;) Через пару дней я чисто случайно зашёл к девочкам в номер и увидел Дашу с сигаретой.😒 Разочарование. И, конечно, не из-за🚬! P.S. В конце серии показали маленький кусочек, где я поехал за ней. Я поехал не потому, что я передумал или почувствовал, что поступил неправильно. Нет. Когда я пересадил её в свою машину, я просто хотел расставить все точки. Чтобы было честно. Не знаю, покажут это или нет. Да это уже и не важно. _________ Не давайте обещаний, которые не можете исполнить. Учитесь думать, говорить и делать одно и тоже.
Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 23 Апр 2018 в 1:09 PDT
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