Необычный способ спрятать украденное золото нашла жительница Каменска-Уральского: она положила в рот несколько цепочек (ФОТО)
25 мая 2017, 13:35Crazy News
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Трижды судимая местная жительница Каменска-Уральского предстанет перед судом за кражу золотых ювелирных изделий у своей гостьи.
12 марта 2017 года 40-летняя женщина находилась у себя дома и распивала спиртные напитки со своими приятелями.
Хозяйка, увидев дорогие украшения на гостье, сорвала с нее три цепочки, золотую подвеску и положила все это в свой рот. Общий ущерб похищенного составил 56 800 рублей.
Сожитель обвиняемой и трое гостей требовали вернуть золото, но женщина не хотела отдавать украшения до тех пор, пока не приехала полиция.
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Фото: KU66.RU
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование и сбор доказательной базы. Вскоре обвиняемой придется предстать перед судом. Известно, что женщина ранее судима, не замужем, детей не имеет. В 2014 году в третий раз освободилась из тюрьмы, сообщает KU66.RU.
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