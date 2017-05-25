Необычный способ спрятать украденное золото нашла жительница Каменска-Уральского: она положила в рот несколько цепочек (ФОТО)

12 марта 2017 года 40-летняя женщина находилась у себя дома и распивала спиртные напитки со своими приятелями.

Хозяйка, увидев дорогие украшения на гостье, сорвала с нее три цепочки, золотую подвеску и положила все это в свой рот. Общий ущерб похищенного составил 56 800 рублей.

Сожитель обвиняемой и трое гостей требовали вернуть золото, но женщина не хотела отдавать украшения до тех пор, пока не приехала полиция.

Фото: KU66.RU

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование и сбор доказательной базы. Вскоре обвиняемой придется предстать перед судом. Известно, что женщина ранее судима, не замужем, детей не имеет. В 2014 году в третий раз освободилась из тюрьмы, сообщает KU66.RU.