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Телефон в иконе был обнаружен при выдаче заказного письма в ИК-26 в Тавде (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Телефон в иконе был обнаружен при выдаче заказного письма в ИК-26 в Тавде (ФОТО)

25 мая 2017, 08:30Crazy News
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