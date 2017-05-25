Телефон в иконе был обнаружен при выдаче заказного письма в ИК-26 в Тавде (ФОТО)
25 мая 2017, 08:30Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне сотрудники досмотра ИК-26 в Тавде при проверке заказного письма обнаружили запрещенный в исправительном учреждении предмет.
Заказное письмо содержало в себе икону, в которой ухищренным способом был спрятан сотовый телефон с флеш-картой, передает пресс-служба ГУФСИН.
Посылка предназначалась осужденному за разбой и грабеж мужчине. Отправитель – житель города Зеленодольск в Республике Татарстан.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: пресс-служба ГУФСИН
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей