«Закинь орлу на мобилку»: степные орлы «отправляли» дорогие смс сибирским орнитологам

В течение нескольких лет орнитологи следят за перемещениями степных орлов при помощи GPS. Каждый день он присылает сообщения о местонахождении птицы. В этот раз исследования отклонились от плана, потому что птицы полетели на зимовку через Казахстан.

Пока длился перелет, орлы практически ни разу не были в зоне действия сети. Позднее связь появилась, но в странах, где отправка сообщений стоит дорого. Больше всего денег было потрачено на сообщения орлицы из Хакасии по кличке Мин. Когда наладилась связь, птица оказалась в Иране, откуда отправка одного сообщения в день стоит 49 рублей.

Передатчик на птице отправил информацию за все время полета, когда не было связи. На сообщения уходило примерно семь тысяч рублей в день. В итоге ученые организовали акцию по сбору средств, которая называется «Закинь орлу на мобилку». В рамках акции было собрано около 100 тысяч рублей.

Когда новость о птице вызвала резонанс, компания «Мегафон» сообщила, что закроет долг. Кроме того, представители оператора пообещали создать тариф со специальными условиями для отслеживания орлов.