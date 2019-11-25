В Екатеринбурге ребенок в форме сотрудника ГИБДД останавливал машины

Инцидент происходил на пересечении улиц Яблоневая и Якутская. Рядом с ребенком в этот момент находился мужчина, вероятно, отец. Он подсказывал ребенку что делать, а мальчик пытался остановить проезжающие мимо машины. Однако автомобилисты только сигналили мальчику.