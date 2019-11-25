В Екатеринбурге ребенок в форме сотрудника ГИБДД останавливал машины
Сегодня, 09:04Crazy NewsФото: е1.ru
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24 ноября в Екатеринбурге горожане сняли на видео, как мальчик с жезлом и в костюме сотрудника ГИБДД останавливает автомобили, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент происходил на пересечении улиц Яблоневая и Якутская. Рядом с ребенком в этот момент находился мужчина, вероятно, отец. Он подсказывал ребенку что делать, а мальчик пытался остановить проезжающие мимо машины. Однако автомобилисты только сигналили мальчику.
Видео
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Видео: е1.ru
Спустя какое-то время мужчина и ребенок сели в BMW X6, припаркованную поблизости, и уехали.
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