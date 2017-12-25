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Новости Нижнего Тагила

Наркодилер в Дании по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси

25 декабря 2017, 09:00Добавить новость
закон,курьезы,наркотики,нарушение,полиция,проверка,такси,дилер
В Дании мужчина, которого СМИ называют наркодилером, по ошибке сел в автомобиль правоохранителей вместо такси.

Представители закона рассказали, что злоумышленник перепутал автомобили в спешке. Он как раз спешил домой с партией конопли.

По словам полицейских из Копенгагена, мужчина очень удивился, когда понял, что едет в автомобиле со стражами порядка. О том, как именно удалось установить содержимое его сумки, не сообщается.

Уточняется, что при мужчине было обнаружено порядка тысячи доз легкого наркотического средства, передают «РИА Новости».

 
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