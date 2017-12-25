Наркодилер в Дании по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси

Представители закона рассказали, что злоумышленник перепутал автомобили в спешке. Он как раз спешил домой с партией конопли.



По словам полицейских из Копенгагена, мужчина очень удивился, когда понял, что едет в автомобиле со стражами порядка. О том, как именно удалось установить содержимое его сумки, не сообщается.



Уточняется, что при мужчине было обнаружено порядка тысячи доз легкого наркотического средства, передают «РИА Новости».