Венки и детские гробы стали появляться у дверей свердловчан (ФОТО)

20 декабря в Нижнем Тагиле в доме №57 на Уральском проспекте неизвестные подожгли дверь в секцию с двумя квартирами. Когда огонь потушили, рядом с обгоревшей дверью жильцы увидели траурный венок, сообщил отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила. Проводится расследование.

Несколькими днями позже, 25 декабря, похожая история произошла в Екатеринбурге, только там обошлось без поджогов. Одна из жительниц дома №4 на улице Лукиных ночью пошла выгуливать собаку. У одного из соседних подъездов она заметила розовый детский гробик и венок, сообщило агентство Ura.ru. Так как дело происходило не на Хеллоуин, женщина посчитала свою находку довольно зловещей и на всякий случай сделала несколько фотографий. К утру траурная атрибутика пропала.

Фото Ura.ru

Траурные венки уже не в первый раз фигурируют в новостях Нижнего Тагила, однако, раньше тагильчане использовали венки для того, чтобы привлечь внимание администрации к разбитым дорогам. Так, в апреле 2016 года деревянные кресты с венками установили в ямах на дороге улицы Верхняя Черепанова. В том же году дорога была отремонтирована и принята в эксплуатацию.