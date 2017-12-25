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Новости Нижнего Тагила

Венки и детские гробы стали появляться у дверей свердловчан (ФОТО)

25 декабря 2017, 19:05Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,пожар,Свердловская область,венки,поджог,гроб,находка
Венки и даже детский гробик нашли за прошедшую неделю рядом со своими дверями жители многоквартирных домов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

20 декабря в Нижнем Тагиле в доме №57 на Уральском проспекте неизвестные подожгли дверь в секцию с двумя квартирами. Когда огонь потушили, рядом с обгоревшей дверью жильцы увидели траурный венок, сообщил отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила. Проводится расследование.

 

Несколькими днями позже, 25 декабря, похожая история произошла в Екатеринбурге, только там обошлось без поджогов. Одна из жительниц дома №4 на улице Лукиных ночью пошла выгуливать собаку. У одного из соседних подъездов она заметила розовый детский гробик и венок, сообщило агентство Ura.ru. Так как дело происходило не на Хеллоуин, женщина посчитала свою находку довольно зловещей и на всякий случай сделала несколько фотографий. К утру траурная атрибутика пропала.

 

Екатеринбург,Нижний Тагил,пожар,Свердловская область,венки,поджог,гроб,находкаЕкатеринбург,Нижний Тагил,пожар,Свердловская область,венки,поджог,гроб,находка

Фото Ura.ru

 

Траурные венки уже не в первый раз фигурируют в новостях Нижнего Тагила, однако, раньше тагильчане использовали венки для того, чтобы привлечь внимание администрации к разбитым дорогам. Так, в апреле 2016 года деревянные кресты с венками установили в ямах на дороге улицы Верхняя Черепанова. В том же году дорога была отремонтирована и принята в эксплуатацию.

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