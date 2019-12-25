В Качканаре возле жилых домов гуляла рысь

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В Качканаре местные жители увидели рысь, гуляющую в районе жилых домов, рассказали в ЕДДС.
Случайный прохожий увидел гуляющую рысь и сумел снять ее на видео. Также он позвонил в ЕДДС и сообщил о диком животном, гуляющем по городу.
Сотрудники «Службы спасения» города совестно с нарядом МО МВД России «Качканарский» поймали животное и доставили в ветеринарную станцию. Специалисты установили, что кошка здорова и что ей не более двух лет.
Гуляющая рысьВидео
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После прохождения обследования спасатели выпустили животное в лесной полосе на «Теплогорском тракте». Как рысь могла оказаться в городе неизвестно.
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