В Качканаре возле жилых домов гуляла рысь

Случайный прохожий увидел гуляющую рысь и сумел снять ее на видео. Также он позвонил в ЕДДС и сообщил о диком животном, гуляющем по городу.

Сотрудники «Службы спасения» города совестно с нарядом МО МВД России «Качканарский» поймали животное и доставили в ветеринарную станцию. Специалисты установили, что кошка здорова и что ей не более двух лет.

Гуляющая рысь Видео Видео: группа «Екатеринбург – Серов»