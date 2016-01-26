США публично объявили Путина коррумпированным президентом с многомиллиардными богатствами

Корреспондент «Панорамы» встретился с несколькими проживающими за границей людьми, входившими ранее в близкое окружение президента. По их словам, Владимир Путин — невероятно богатый человек. Согласно некоему секретному отчёту ЦРУ, речь может идти о 40 миллиардах долларов. Большая часть этих богатств якобы представлена недвижимостью в России и других странах.

В Кремле это заявление поначалу назвали абсурдным, а потом изменили оценку на клевету.

Что касается содержания этого материала Би-би-си, это чистый вымысел и клевета, которая не имеет под собой никаких оснований. В целом мы привыкли к таким журналистским уткам, которые связаны или с некомпетентностью, или с погоней за желтизной, или которые являются срежиссированной кампанией сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Своё мнение поспешили высказать обычные граждане России. В российском сегменте интернета пользователи разделились на два лагеря: тех, кто считает правдой версию Би-би-би, и тех, кто её отрицает:

Если Песков, секретарь Путина, носит эксклюзивные часы за 630 000 тысяч евро, произведенные в Европе, которую они так поносят, то, что носит шеф и за сколько? Догадайтесь! Это реалии России!

То, что этот парень не бедствует, это действительно факт, но право слово, загибать ласты, это уже не к чему. Тем более Путину по штату не положено влачить жалкое существование. Уж кто-кто, а он вправе жить обеспеченной жизнью.

Да уж, американцы опустились — ниже некуда. Последний отчаянный шаг, чтобы очернить Путина. От этой мерзости тошно становится.

В Кремле же замечают, что комментарий, который дал представитель минфина США, это официальное обвинение. Тем не менее, Россия не будет требовать доказательств, считая, что таким заявлением министерство финансов и так бросило на себя тень.

В самой передаче ведущие постоянно отмечали тот факт, что президент и его пресс-секретарь решительно отрицают какую-либо коррумпированность.