14,5 тонн поддельных костюмов Adidas на 13 млн рублей не пустили в Екатеринбург

Автомобиль направлялся из Киргизии в Екатеринбург. Таможенники изъяли 14,5 тонн одежды под марками Nike, Tommy Hilfiger, Adidas, Reebok, Fila, Philipp Plein и Mickey Mouse.

По предварительной оценке, ущерб, нанесенный обладателям прав на указанные торговые марки, составил около 13 миллионов рублей.