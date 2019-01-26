14,5 тонн поддельных костюмов Adidas на 13 млн рублей не пустили в Екатеринбург
Сегодня, 11:30Crazy NewsФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Челябинске был остановлен автомобиль с 14,5 тоннами одежды, которую везли в Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
Автомобиль направлялся из Киргизии в Екатеринбург. Таможенники изъяли 14,5 тонн одежды под марками Nike, Tommy Hilfiger, Adidas, Reebok, Fila, Philipp Plein и Mickey Mouse.
По предварительной оценке, ущерб, нанесенный обладателям прав на указанные торговые марки, составил около 13 миллионов рублей.
После возбуждения уголовного дела нарушителям грозит до двух лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей