Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
14,5 тонн поддельных костюмов Adidas на 13 млн рублей не пустили в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Vid 20190120 175734.00 02 27 01

14,5 тонн поддельных костюмов Adidas на 13 млн рублей не пустили в Екатеринбург

Сегодня, 11:30Crazy NewsФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Читайте
также
100 дней Владислава Пинаева: что сделал и что не успел новый мэр Нижнего Тагила?
Вице-мэр Кулик будет уволен за ошибки при подготовке водной концессии Нижнего Тагила
«Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле подал иск к «Метро» на 7,4 млн рублей