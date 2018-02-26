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Новости Нижнего Тагила

Воздушный гимнаст упал во время представления в цирке Республики Калмыкия (ВИДЕО)

26 февраля 2018, 07:00Добавить новость
больница,город,Россия,травма,цирк,гимнасты,представление,экстрим,Мстислав Запашный
В цирке Мстислава Запашного во время представления воздушный гимнаст сорвался с троса из-за незакрепленного карабина. В сети появилось видео произошедшего.

Инцидент произошел 25 февраля в городе Элиста республики Калмыкия. Циркового артиста зовут Антон Мартынов. Сообщается, что во время исполнения финального трюка оборвался трос. При падении молодой человек ударился головой о манеж.

Состояние Мартынова стабильно тяжёлое. В лечебном учреждении пришли к выводу, что операцию проводить не стоит, поскольку в этой ситуации нельзя оказывать дополнительную нагрузку на организм.

Уже известна причина несчастного случая: карабин не был закреплен, поэтому ремень вышел из крепления. Обычно такое снаряжение готовят сами артисты, не доверяя эту часть работы сотрудникам цирка, передает издание «Новые известия». Почему в этот раз карабин не был закреплён, неизвестно.

 

Видео: «Новые известия»

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