В Нижнем Тагиле за вымогательство судят мужчину, который облил зелёнкой мать должника
Сегодня, 14:28Crazy NewsФото: pixabay.com
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Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассматривает дело по двум статьям «Вымогательство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По версии следствия, мужчина вымогал деньги у матери своего должника, а также нанёс ущерб машине соседа.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе суда, ранее подсудимый дал в долг своему другу более двух миллионов рублей. Товарищ не возвращал свой деньги, поэтому мужчина начал требовать долг с его матери.
Обливал её зеленкой и краской, сказали в пресс-службе.
Кроме того, подсудимый повредил машину соседа сверху, который ранее его затопил. По данным пресс-службы, ситуация произошла давно и мужчины разрешили проблему. Однако подсудимый вспомнил об инциденте спустя время и поцарапал ёршиком соседский БМВ.
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