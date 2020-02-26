В Нижнем Тагиле за вымогательство судят мужчину, который облил зелёнкой мать должника

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе суда, ранее подсудимый дал в долг своему другу более двух миллионов рублей. Товарищ не возвращал свой деньги, поэтому мужчина начал требовать долг с его матери.

Обливал её зеленкой и краской, сказали в пресс-службе.