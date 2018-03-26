Кадр военных лет с легендарным врачом воссоздали в ЦГБ №4 Нижнего Тагила (ФОТО)

Реконструкция момента из прошлого происходила в Центральной городской больнице №4. Сотрудники медучреждения с интересом откликнулись на участие в проекте. Роль Марты сыграла медсестра Екатерина Шаропина.



Марта Николаевна Зеленская, или Великолепная Марта, была эвакуирована в Нижний Тагил в 1942 году. В годы войны она работала в эвакогоспитале №2553 ординатором хирургического отделения. Легендарный врач самостоятельно занималась всеми вопросами, в том числе добывала лекарства, койки, продукты, белье, мыло и другие больничные атрибуты. Отделение, которым заведовала Великолепная Марта, называли образцово-показательным.



С инициаторами съемки сотрудничал сын Марты Зеленской, именно он предоставил в их распоряжение уникальный кадр. Помимо Нижнего Тагила проект посетит ещё несколько городов Свердловской области.