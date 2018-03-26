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Новости Нижнего Тагила

«Продам за 5 тысяч»: екатеринбуржцы торгуют обломками взорванной телебашни (ФОТО)

26 марта 2018, 13:55Добавить новость
Екатеринбург,телебашня,торговля,обломки,продажа,деньги,объявление
Жители уральской столицы начали продавать обломки взорванной 24 марта телебашни. Себестоимость куска бетона варьируется от 100 до нескольких тысяч руб.

Объявления о продаже можно найти в интернете.

Одно из них гласит: «Кусочек башни, которой больше нет. Очень дорога мне и всем жителям Екатеринбурга как память. Подробнее о том, как я его искал, вежливо расскажу покупателю». Цена обломка - 5 тыс. рублей.

Демонтаж башни планируют завершить в ближайшие 2-3 недели, сообщает Ura.ru.

Перед сносом башни активисты залезли на нее в знак протеста.

Екатеринбург,телебашня,торговля,обломки,продажа,деньги,объявление

 

Фото: скриншот объявления на Avito
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