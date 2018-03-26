«Продам за 5 тысяч»: екатеринбуржцы торгуют обломками взорванной телебашни (ФОТО)

Объявления о продаже можно найти в интернете.



Одно из них гласит: «Кусочек башни, которой больше нет. Очень дорога мне и всем жителям Екатеринбурга как память. Подробнее о том, как я его искал, вежливо расскажу покупателю». Цена обломка - 5 тыс. рублей.





Демонтаж башни планируют завершить в ближайшие 2-3 недели, сообщает Ura.ru.



Перед сносом башни активисты залезли на нее в знак протеста.





Фото: скриншот объявления на Avito