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«Продам за 5 тысяч»: екатеринбуржцы торгуют обломками взорванной телебашни (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Продам за 5 тысяч»: екатеринбуржцы торгуют обломками взорванной телебашни (ФОТО)

26 марта, 13:55Crazy News
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