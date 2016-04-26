«Путин, SOS!»: жители Екатеринбурга взывают к помощи президента с крыш домов (ВИДЕО)
В Екатеринбурге на крыше дома на Плотинке появилась надпись с отчаянным криком о помощи: «Путин, помоги! Область в беде!».
Сообщение президенту оказалось таких больших размеров, что его отчетливо видно с высоты птичьего полета. Жительница города сняла это обращение с помощью беспилотника, а видео выложила в интернет.
Стоит отметить, что жители Среднего Урала уже обращались к Владимиру Путину во время последней прямой линии. Они просили лидера страны оказать влияние на сложившуюся катастрофическую ситуацию в области.
Обращение к президенту обернулось для уральцев серьезными неприятностями: власти региона завалили бесконечными проверками тех, кто посмел «пожаловаться» Путину на проблемы, сообщает Ystav.com. Видимо, это стало последней каплей для свердловчан и вынудило их пойти на отчаянные меры.
За последнее время это уже не первая креативаная акция уральцев, которая критикует деятельность губернатора. Например, в день рождения Куйвашева у его резиденции появился знак-указатель «Женя, домой!». На прошлой неделе в Свердловской области появились растяжки «Какой губернатор – такие и дороги», а на обочине одной из дорог в Екатеринбурге была установлена кукла Куйвашева с табличкой в руках «К** вам, а не дороги!».
Напоминаем, медики Нижнего Тагила тоже обратились к президенту за помощью. Сотрудники родильного дома записали видеообращение, в котором жалуются на низкие зарплаты.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru