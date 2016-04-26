Тагильские Бони и Клайд: полицейские задержали двух подозреваемых в краже камеры из магазина (ФОТО)

Приехавшие на место сыщики установили, что кража видеокамеры с открытой витрины произошла в районе 2-х часов дня. Просматривая записи с камер наблюдения, полицейские обратили внимание на молодых людей, парня и девушку, которые по очереди подходили к витринам. Девушка во время одного из «подходов» что-то положила себе в сумку. При этом подозрительная пара вместе заходила в магазин и выходила из него.

Сотрудники 16-го отдела полиции проверили своих «подопечных», которые могли бы совершить данное преступление. Но информации об их причастности не оказалось. Тогда ориентировки на грабителей были разосланы по всем городским отделам полиции.

Своего «знакомого» узнали полицейские из 18-го отдела. Как оказалось, 17-летний житель Красного Камня уже попадал ранее в поле зрения правоохранителей. Молодой человек даже не стал отрицать, что украл видеокамеру и сообщил, что «вышел на дело» вместе с малознакомой девушкой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность грабительницы. Ею оказалась 19-летняя жительница Кушвы. По месту прописки девушка не живет. Оперативники сообщили о произошедшем её родным и настоятельно порекомендовали явиться в отдел полиции на Островского. Злоумышленница не заставила себя долго ждать.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Тагильским Бони и Клайду светит по 5 лет тюрьмы. До суда подозреваемые отпущены домой под подписку о невыезде.