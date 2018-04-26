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Новости Нижнего Тагила

Никому не нужны: жители Тамбова проходили мимо лежащих на земле денег (ВИДЕО)

26 апреля 2018, 13:40Добавить новость
Тамбов,деньги,прохожие,грабитель
В соцсетях появилось видео, на котором видно, как у жителя Тамбова выпали из сумки деньги, однако ни он, ни прохожие не захотели их поднимать.

Молодой человек похитил 30 млн рублей из кредитной организации в Тамбове. Когда он нес деньги, то несколько пачек выпало из сумки, но он не собрал их. Деньги остались лежать на дороге. Проходящие мимо люди никак не отреагировали на лежащие у них под ногами купюры.

Зачем чужое брать? Настоящие или нет. Народ у нас все же культурный, -- прокомментировал видео один из пользователей.

 

Позднее выяснилось, что деньги мужчина потратил на приобретение недвижимости и возврат старых долгов.

Себе оставил и другим подкинул. Не жадный, -- написал пользователь соцсети.

 

 

Видео: Mash|Мэш
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