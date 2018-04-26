Никому не нужны: жители Тамбова проходили мимо лежащих на земле денег (ВИДЕО)

Молодой человек похитил 30 млн рублей из кредитной организации в Тамбове. Когда он нес деньги, то несколько пачек выпало из сумки, но он не собрал их. Деньги остались лежать на дороге. Проходящие мимо люди никак не отреагировали на лежащие у них под ногами купюры.