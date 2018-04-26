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Новости Нижнего Тагила

Свердловские школьницы в летней форме маршировали во время снегопада (ФОТО)

26 апреля 2018, 08:00Добавить новость
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В столице Урала пользователи социальных сетей обсуждают то, как школьницы в летней форме во время снегопада маршировали возле Дома офицеров.

Девочки, как выяснилось, выступали в рамках городского этапа конкурса «Смотр строя и песни». Представитель проекта пояснила, что дата мероприятия была назначена заранее, однако погода внесла свои коррективы.

Организаторы пояснили, что в помещении площадка под маршировку не предусмотрена из-за ветхого пола. Команды вышли выступать на улицу, приняв перед этим осознанное решение. Своё согласие дали и руководители.

 

Екатеринбург,здоровье,конкурс,курьезы,погода,Россия,Свердловская область,школа,школьники,маршЕкатеринбург,здоровье,конкурс,курьезы,погода,Россия,Свердловская область,школа,школьники,маршЕкатеринбург,здоровье,конкурс,курьезы,погода,Россия,Свердловская область,школа,школьники,маршФото: ВКонтакте


Также в руководстве уверяют, что никого раздеваться не заставляли, поскольку даже в условиях конкурса нет правила «выступать в летней форме на улице». В таком виде маршировать было необязательно, передаёт издание Znak.com.

Также было известно, что конкурсантам предложили отказаться от участия, а вместо этого прислать видео марша, чтобы судьи смогли дать свою оценку.

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