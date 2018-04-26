Свердловские школьницы в летней форме маршировали во время снегопада (ФОТО)

Девочки, как выяснилось, выступали в рамках городского этапа конкурса «Смотр строя и песни». Представитель проекта пояснила, что дата мероприятия была назначена заранее, однако погода внесла свои коррективы.



Организаторы пояснили, что в помещении площадка под маршировку не предусмотрена из-за ветхого пола. Команды вышли выступать на улицу, приняв перед этим осознанное решение. Своё согласие дали и руководители.

Фото: ВКонтакте



Также в руководстве уверяют, что никого раздеваться не заставляли, поскольку даже в условиях конкурса нет правила «выступать в летней форме на улице». В таком виде маршировать было необязательно, передаёт издание Znak.com.



Также было известно, что конкурсантам предложили отказаться от участия, а вместо этого прислать видео марша, чтобы судьи смогли дать свою оценку.