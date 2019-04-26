В Екатеринбурге полиция начала проверку из-за голой женщины с ведром
Сегодня, 14:18Crazy NewsФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге несколько дней по утрам жители дома на улице Рощинская видят голую женщину с сумкой и ведром, об этом они сообщили в группе «Инцидент Екатеринбург».
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказывают жители двора на улице Рощинской, ежедневно в 7 часов утра обнаженная женщина в туфлях на шпильке, шапке и с сумкой на плече ходит выбрасывать мусор. При этом горожанка идет не по тротуару, а по дороге. Близ нее проходят люди, которые не обращают на обнаженную горожанку никакого внимания, в то время, как женщине может требоваться помощь медиков.
Один из местных жителей пояснил, что женщина проживает в доме № 29, однако объяснить ее поведение он не смог.
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Службой участковых уполномоченных отдела полиции № 13 по факту сообщения проводится проверка. Полицейские устанавливают личность гражданки,сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
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