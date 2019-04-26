В Екатеринбурге полиция начала проверку из-за голой женщины с ведром

Как рассказывают жители двора на улице Рощинской, ежедневно в 7 часов утра обнаженная женщина в туфлях на шпильке, шапке и с сумкой на плече ходит выбрасывать мусор. При этом горожанка идет не по тротуару, а по дороге. Близ нее проходят люди, которые не обращают на обнаженную горожанку никакого внимания, в то время, как женщине может требоваться помощь медиков.