10-кратная комиссия начислена тагильчанке за 20-летний долг перед ЦЗНТ (ФОТО)

Тагильчанка согласилась погасить задолженность. Как ей сообщили, без оплаты долга на учёт в Центре занятости не поставят. К удивлению тагильчанки, в квитанции значилась сумма в 3 рубля 20 копеек.

Платёжный документ женщине предстояло оплатить в кассе Сбербанка. Сотрудница отделения сразу же заявила, что по такому документу комиссия выйдет больше, чем сам платёж. После окончательного расчета комиссия составила почти 10-кратный размер от самого долга: тагильчанке пришлось заплатить дополнительные 30 рублей комиссии к 3,2 рубля задолженности.

Вообще, не стоит думать, что я о мелочности, эти деньги того стоили. Ибо эта история с квитанцией стала билетом в ещё один случай театра абсурда поделилась тагильчанка с редакцией TagilCity.ru.