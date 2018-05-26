«Не врать, не бояться. И не мыться»: депутат Екатеринбурга резко высказался в соцсети

Жительница столицы Урала написала пост о свое проблеме и отметила в публикации депутата Вихарева. Народный избранник ответил на её сообщение, а также на комментарии других подключившихся к обсуждению горожан.

Сколько людей, столько и мнений. Каждый раз убеждаюсь, что все индивидуально, -- отметил Вихарев.

Что индивидуально? Желание помыться? -- задала вопрос одна из жительниц города.

Отношение к УК. Чье-либо желание помыться никому не интересно заявил депутат, чем вызвал особенное недовольство горожан.

Вскоре Вихарев пояснил, что имел в виду, что никому не интересно, как отдельные горожане заботятся о своей личной гигиене. Он добавил по теме проблемы, что сезонные опрессовки вызывают множество нареканий у горожан.

Вихарева связывают с группой крупных предпринимателей, которым принадлежат управляющие компании 75% жилого фонда столицы Урала, передаёт Ura.ru.

В соцсетях фразу депутата оперативно преобразовали в мэм - пользователи соцсетей дополнили его предвыборный слоган: «Не врать и не бояться. И не мыться!».

Фото: Ura.ru