«Не врать, не бояться. И не мыться»: депутат Екатеринбурга резко высказался в соцсети
В Екатеринбурге депутат от ЛДПР Григорий Вихарев вступил в перепалку в социальных сетях с екатеринбурженкой, которая пожаловалась на отсутствие в её доме горячей воды.
Жительница столицы Урала написала пост о свое проблеме и отметила в публикации депутата Вихарева. Народный избранник ответил на её сообщение, а также на комментарии других подключившихся к обсуждению горожан.
Сколько людей, столько и мнений. Каждый раз убеждаюсь, что все индивидуально, -- отметил Вихарев.
Что индивидуально? Желание помыться? -- задала вопрос одна из жительниц города.
Отношение к УК. Чье-либо желание помыться никому не интересно заявил депутат, чем вызвал особенное недовольство горожан.
Вскоре Вихарев пояснил, что имел в виду, что никому не интересно, как отдельные горожане заботятся о своей личной гигиене. Он добавил по теме проблемы, что сезонные опрессовки вызывают множество нареканий у горожан.
Вихарева связывают с группой крупных предпринимателей, которым принадлежат управляющие компании 75% жилого фонда столицы Урала, передаёт Ura.ru.
В соцсетях фразу депутата оперативно преобразовали в мэм - пользователи соцсетей дополнили его предвыборный слоган: «Не врать и не бояться. И не мыться!».
Фото: Ura.ru
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