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Новости Нижнего Тагила

«Не врать, не бояться. И не мыться»: депутат Екатеринбурга резко высказался в соцсети

26 мая 2018, 12:00Добавить новость
вода,город,Екатеринбург,курьезы,соцсети,депутаты,опрессовка
В Екатеринбурге депутат от ЛДПР Григорий Вихарев вступил в перепалку в социальных сетях с екатеринбурженкой, которая пожаловалась на отсутствие в её доме горячей воды.

Жительница столицы Урала написала пост о свое проблеме и отметила в публикации депутата Вихарева. Народный избранник ответил на её сообщение, а также на комментарии других подключившихся к обсуждению горожан.

 

Сколько людей, столько и мнений. Каждый раз убеждаюсь, что все индивидуально, -- отметил Вихарев.

 

Что индивидуально? Желание помыться? -- задала вопрос одна из жительниц города.

 

Отношение к УК. Чье-либо желание помыться никому не интересно, -- заявил депутат, чем вызвал особенное недовольство горожан.

 

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Вскоре Вихарев пояснил, что имел в виду, что никому не интересно, как отдельные горожане заботятся о своей личной гигиене. Он добавил по теме проблемы, что сезонные опрессовки вызывают множество нареканий у горожан.

Вихарева связывают с группой крупных предпринимателей, которым принадлежат управляющие компании 75% жилого фонда столицы Урала, передаёт Ura.ru.

В соцсетях фразу депутата оперативно преобразовали в мэм - пользователи соцсетей дополнили его предвыборный слоган: «Не врать и не бояться. И не мыться!».

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Фото: Ura.ru

 

 

 

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