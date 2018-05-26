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Новости Нижнего Тагила

Пени в 10-кратном размере начислены тагильчанке за 20-летий долг перед ЦЗНТ (ФОТО)

26 мая 2018, 11:00Добавить новость
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Жительница Нижнего Тагила Ирина не была в Центре занятости 20 лет. Накануне её попросили вернуть сумму пособия, которая была назначена после того, когда женщина первый и последний раз встала на учёт, – в 1998 году.

Тагильчанка согласилась погасить задолженность. Как ей сообщили, без оплаты долга на учёт в Центре занятости не поставят. К удивлению тагильчанки, в квитанции значилась сумма в 3 рубля 20 копеек. 

Платёжный документ женщине предстояло оплатить в кассе Сбербанка. Сотрудница отделения сразу же заявила, что по такому документу комиссия выйдет больше, чем сам платёж. После окончательного расчета комиссия составила почти 10-кратный размер от самого долга: тагильчанке пришлось заплатить дополнительные 30 рублей комиссии к 3,2 рубля задолженности. 

 

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Вообще, не стоит думать, что я о мелочности, эти деньги того стоили. Ибо эта история с квитанцией стала билетом в ещё один случай театра абсурда, -- поделилась тагильчанка с редакцией TagilCity.ru.

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