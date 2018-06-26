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Новости Нижнего Тагила

Судья из Башкирии обсыпала зал заседания дорожками из соли

26 июня 2018, 20:40Добавить новость
Башкирия,Уфа,судья,соль,судебный процесс,истец,экспертиза
Судья в Башкирии перед одним из судебных процессов обсыпала зал солью, а свой стол заключила в соляной круг. В Ленинском райсуде города Уфы истцы, придя в зал судебных заседаний, увидели, что судья обсыпала пол дорожками из соли, а также очертила солью свой стол.

На все вопросы о том, для чего необходимы такие меры, судья отвечать отказалась.

Спрашиваю: «Я в суд пришла или к шаману?», – снова молчит. Она от нас ограждалась, что ли? Если бы кто рассказал о таком, в жизни не поверила бы. Это же маразм, нездоровое поведение, -- рассказывает правозащитница.

По словам адвоката, после этого случая она намерена ходатайствовать о проведении психиатрической экспертизы судьи, пишет Inkazan.ru.
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