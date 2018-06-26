Судья из Башкирии обсыпала зал заседания дорожками из соли

Судья в Башкирии перед одним из судебных процессов обсыпала зал солью, а свой стол заключила в соляной круг. В Ленинском райсуде города Уфы истцы, придя в зал судебных заседаний, увидели, что судья обсыпала пол дорожками из соли, а также очертила солью свой стол.
На все вопросы о том, для чего необходимы такие меры, судья отвечать отказалась.
Спрашиваю: «Я в суд пришла или к шаману?», – снова молчит. Она от нас ограждалась, что ли? Если бы кто рассказал о таком, в жизни не поверила бы. Это же маразм, нездоровое поведение, -- рассказывает правозащитница.
По словам адвоката, после этого случая она намерена ходатайствовать о проведении психиатрической экспертизы судьи, пишет Inkazan.ru.