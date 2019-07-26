Екатеринбуржец два месяца ждет очереди, чтобы сесть в тюрьму

Наказание екатеринбуржцу было назначено за пьяную езду. По словам мужчины, во ФСИН ему сообщили, что пока нет мест в колонии, и пообещали сообщить, когда ему можно будет отсидеть. Пока он ожидает своей очереди сесть в тюрьму, ему разрешили съездить с семьёй в Турцию.