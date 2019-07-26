Екатеринбуржец два месяца ждет очереди, чтобы сесть в тюрьму
Сегодня, 16:26Crazy NewsФото: Медиахолдинг 1Mi
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Пока житель Екатеринбурга ждет, когда его посадят, ему разрешили слетать отдохнуть в Турцию, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Наказание екатеринбуржцу было назначено за пьяную езду. По словам мужчины, во ФСИН ему сообщили, что пока нет мест в колонии, и пообещали сообщить, когда ему можно будет отсидеть. Пока он ожидает своей очереди сесть в тюрьму, ему разрешили съездить с семьёй в Турцию.
Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, пояснил, что подобной ситуации возникнуть не могло, поскольку на территории региона работают три колони-поселения и места там есть.
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