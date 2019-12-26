В Тюмени сделали новогодние ледовые скульптуры с дохлой рыбой
Сегодня, 20:09Crazy NewsФото: Группа «ЧС Тюмень» во ВКонтакте
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В Тюмени при строительстве ледового городка в скульптуры попала мертвая рыба, пишет «Наш город».
В центре города установлены ледовые фигуры, внутри которых можно увидеть рыб. Горожане в соцсетях отмечают, что лёд для городков берется из водоемов, поэтому лучшего материала не нашлось.
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Также пользователи пишут, что тюменцы каждый год замечают в ледовых фигурах тину и рыб. Однако некоторым понравилось такое оформление:
Дак это золотая рыбка, желания загадывайте.
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