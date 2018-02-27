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Новости Нижнего Тагила

Гроб был выкопан после отказа семьи из Калуги обращаться к ритуальщикам (ВИДЕО)

27 февраля 2018, 13:35Добавить новость
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Семья из Калуги решила похоронить умершего деда, не обращаясь в ритуальные агентства. Придя на могилу на следующий день, родственники обнаружили, что гроб выкопан из земли, а крест и венки пропали.

По словам родственников, ритуальщики сразу пригрозили, что семья умершего об этом пожалеет.

Видео с выкопанным гробом собрало 135 527 просмотров в соцсети. Многие комментаторы обвинили в осквернении могилы работников ритуальных агентств: «Ну да, родственники не заплатили за место, ритуальщики выкопали. Непонятно, почему нельзя было решить вопрос в рамках правового поля».

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