Пенсионерка из Серова помогла задержать садового вора
27 марта 2017, 08:20Crazy News
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Накануне пожилая жительница Серова получила благодарственное письмо от начальника полиции Свердловской области Михаила Бородина за проявленное мужество. Дело в том, что пенсионерка помогла задержать садового вора.
Ия Михайловна вместе с мужем приехали проверить свой садовый участок. Через некоторое время она услышала на соседнем участке какой-то шум. Как оказалось, это был вор, который пытался проникнуть в окно дома. Женщина, прихватившая с собой палку, недолго думая, ударила крепкого молодого человека по спине, и наносила удары до тех пор, пока на помощь не подоспела полиция.
Пенсионерка, пишут Вечерние ведомости, всегда отличалась бойким характером и решительностью. Раньше она работала провизором. Ия Михайловна помимо благодарственного письма получила пожелания здоровья, оптимизма и бодрости.
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