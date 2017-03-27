Пенсионерка из Серова помогла задержать садового вора

Ия Михайловна вместе с мужем приехали проверить свой садовый участок. Через некоторое время она услышала на соседнем участке какой-то шум. Как оказалось, это был вор, который пытался проникнуть в окно дома. Женщина, прихватившая с собой палку, недолго думая, ударила крепкого молодого человека по спине, и наносила удары до тех пор, пока на помощь не подоспела полиция.