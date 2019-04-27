Свердловских военных обвинили в накрутке голосов для шоу Первого канала

Уральские военные обвиняются в накрутке голосов для дочери певицы Алсу. Девочка победила в шоу «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования. По неподтвержденной информации, отец девочки Ян Абрамов направил в уральские воинские части тысячи сим-карт для того, чтобы солдаты с них смогли проголосовать.

Военные данную информацию отрицают.

Никто никаких сим-карт в последнее время не получал, сообщил Ура.ру источник в военных кругах.

27 апреля в эфирной сетке Первого телеканала был запланирован показ передачи о съемках шоу «Голос. Дети». Однако, после разразившегося скандала, передача была снята с вещания.

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев сообщил, что результаты голосования необходимо проверить на наличие махинаций и накрутки голосов и, возможно, пересмотреть итоги.