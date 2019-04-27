Свердловских военных обвинили в накрутке голосов для шоу Первого канала
Екатеринбургских военных обвинили в накрутке голосов для победительницы шоу Первого канала «Голос. Дети», сообщает Ура.ру.
Уральские военные обвиняются в накрутке голосов для дочери певицы Алсу. Девочка победила в шоу «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования. По неподтвержденной информации, отец девочки Ян Абрамов направил в уральские воинские части тысячи сим-карт для того, чтобы солдаты с них смогли проголосовать.
Военные данную информацию отрицают.
Никто никаких сим-карт в последнее время не получал, сообщил Ура.ру источник в военных кругах.
27 апреля в эфирной сетке Первого телеканала был запланирован показ передачи о съемках шоу «Голос. Дети». Однако, после разразившегося скандала, передача была снята с вещания.
Ведущий шоу Дмитрий Нагиев сообщил, что результаты голосования необходимо проверить на наличие махинаций и накрутки голосов и, возможно, пересмотреть итоги.
Первый канал обещал провести собственную проверку. Как пишет УРБК, представители телекомпании пояснили, что во время голосования была замечена аномальная активность, однако выводы делать пока преждевременно.