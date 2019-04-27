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Свердловских военных обвинили в накрутке голосов для шоу Первого канала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловских военных обвинили в накрутке голосов для шоу Первого канала

Сегодня, 21:50Crazy NewsФото: Скриншот видео Первого канала
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