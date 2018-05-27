Пьяный россиянин разрезал картину в Третьяковской галерее (ВИДЕО)

Желая восстановить историческую справедливость, посетитель Третьяковской галереи разбил стекло и повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в нескольких местах. После задержания вандал признался, что был пьян.

Вечером 26 мая один из посетителей Третьяковской галереи схватил металлический столбик ограждения и разбил стекло, закрывающее картину «Иван Грозный и сын его Иван».



В результате этих действий полотно картины оказалось повреждено в трёх местах. На данный момент картину убрали для реставрации.



После задержания посетитель объяснил свой поступок стремлением восстановить историческую справедливость, так как на картине, по его мнению, изображены недостоверные события. Для храбрости мужчина выпил 100 граммов водки в музейном буфете.





Приехал посмотреть на картину, в восемь вечера зашел. Уже хотел было уходить, но в буфете выпил 100 граммов водки. Водку не пью, вот и накрыло, -- рассказал задержанный.



Как сообщает ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия.



