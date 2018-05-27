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Новости Нижнего Тагила

Пьяный россиянин разрезал картину в Третьяковской галерее (ВИДЕО)

27 мая 2018, 12:05Добавить новость
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Желая восстановить историческую справедливость, посетитель Третьяковской галереи разбил стекло и повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в нескольких местах. После задержания вандал признался, что был пьян.

Вечером 26 мая один из посетителей Третьяковской галереи схватил металлический столбик ограждения и разбил стекло, закрывающее картину «Иван Грозный и сын его Иван».

В результате этих действий полотно картины оказалось повреждено в трёх местах. На данный момент картину убрали для реставрации.


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Фото: RIA.ru


После задержания посетитель объяснил свой поступок стремлением восстановить историческую справедливость, так как на картине, по его мнению, изображены недостоверные события. Для храбрости мужчина выпил 100 граммов водки в музейном буфете.

Приехал посмотреть на картину, в восемь вечера зашел. Уже хотел было уходить, но в буфете выпил 100 граммов водки. Водку не пью, вот и накрыло, -- рассказал задержанный.


Как сообщает ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия.


Видео: Meduza.io
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