Ради селфи трое студентов из Екатеринбурга забрались на 200-метровую вышку

Очевидцы рассказали, что на вышке сидят подростки не могут спуститься. Однако на момент приезда сотрудников полиции, молодые люди уже были внизу.

Нарушителей спокойствия доставили в отдел полиции. Студенты рассказали, что давно хотели забраться на такую высоту, так как оттуда расстилается красивый вид. Никаких проблем с возвращением на землю не было – ребята спустились самостоятельно. По их версии, полицию вызвал кто-то из охраны территории.

Полицейские потребовали с экстремалов объяснительные, а также провели обыск на предмет запрещенных вещей. Захватывающие фото с телефона тоже пришлось удалить.