Ради селфи трое студентов из Екатеринбурга забрались на 200-метровую вышку
27 июня 2016, 14:50Crazy News
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В Екатеринбурге трое подростков – две девушки и парень – забрались на 200-метровую вышку, чтобы сделать несколько ярких кадров. На место выезжать пришлось спасателям и сотрудникам полиции.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что на вышке сидят подростки не могут спуститься. Однако на момент приезда сотрудников полиции, молодые люди уже были внизу.
Нарушителей спокойствия доставили в отдел полиции. Студенты рассказали, что давно хотели забраться на такую высоту, так как оттуда расстилается красивый вид. Никаких проблем с возвращением на землю не было – ребята спустились самостоятельно. По их версии, полицию вызвал кто-то из охраны территории.
Полицейские потребовали с экстремалов объяснительные, а также провели обыск на предмет запрещенных вещей. Захватывающие фото с телефона тоже пришлось удалить.
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