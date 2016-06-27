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Ради селфи трое студентов из Екатеринбурга забрались на 200-метровую вышку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ради селфи трое студентов из Екатеринбурга забрались на 200-метровую вышку

27 июня 2016, 14:50Crazy News
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