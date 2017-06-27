Застрявшую в стене кошку спасли жители Березовского в придорожном кафе (ФОТО)
27 июня 2017, 09:05Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Двое мужчин из Березовского заехали на обед в придорожное кафе Екатеринбурга и спасли кошку.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчины во время обеда услышали мяуканье, они спросили у администратора заведения где «плачет» животное. Им пояснили, что кот в заведении был, но он пропал неделю назад.
Как пишет Е1, неравнодушные мужчины продолжили поиски животного и выяснили, что кошка находится прямо в стене. Для ее спасения пришлось разбирать конструкцию.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей