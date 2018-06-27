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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургская модель Дарья Клюкина намекнула на отношения с Егором Кридом (ФОТО)

27 июня 2018, 07:30Добавить новость
Россия,сайт,Свердловская область,Егор Крид,Дарья Клюкина,отношения,шоу
Модель из Екатеринбурга и участница шоу «Холостяк» на ТНТ Дарья Клюкина в социальных сетях поздравила главного героя проекта Егора Крида с днём рождения, что заставило поклонниц певца подумать о продолжении отношений между молодыми людьми.

Певец накануне опубликовал в соцсетях видео с ответом на вопрос, почему не выходит пост про участницу шоу «Холостяк» Дашу. На удивление фанатов в ролике неожиданно появилась сама Дарья, которая задалась таким же вопросом. Крид ответил, что поста про модель из Екатеринбурга не будет.

Через несколько часов Дарья Клюкина разместила на странице в Instagram сообщение с поздравлением артиста с днём рождения. При этом, как утверждают СМИ, девушка таким образом намекнула на продолжение отношений между ней и рэп-исполнителем Кридом, передаёт издание URA.RU.

Напомним, ранее Егор Крид заявил о том, что его не связывают с екатеринбурженкой любовные отношения.

Россия,сайт,Свердловская область,Егор Крид,Дарья Клюкина,отношения,шоу
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