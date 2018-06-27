+14
Свердловская область
Нижний Тагил
+14
день: +25
вечер: +28
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.79 - 0.16
EUR 73.41 + 0.1
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Жительница Новоуральска купила зонт с изображением Гитлера и свастики (ФОТО)

27 июня 2018, 08:30Добавить новость
город,закон,нарушение,Свердловская область,Новоуральск,Адольф Гитлер,товары,магазин
В Новоуральске местные жители после покупки зонта обнаружили, что на вещи имеется изображение Адольфа Гитлера и свастики. Товар был приобретен в одном из городских магазинов.

Как оказалось, некоторое время назад местная жительница по пути с работы попала под дождь и решила зайти в ближайший магазин. Там она приобрела зонт с достопримечательностями, среди которых – Тауэрский мост и башня Биг-Бен.

Только спустя время домочадцы жительницы Новоуральска заметили, что на принте есть изображение почтовой открытки с изображением Гитлера и печать немецкой авиапочты в виде орла со свастикой. О произошедшем граждане написали в социальных сетях.

В магазине «Меркурий», где был приобретен зонт, рассказали, что никогда не замечали подобные изображения на тканях. Сотрудники торговой точки пообещали проверить все зонты и другие аксессуары в магазине и изъять товары с незаконным изображением, передает издание URA.RU.

город,закон,нарушение,Свердловская область,Новоуральск,Адольф Гитлер,товары,магазин
Фото: URA.RU
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Школьник из Каменска-Уральского попытался украсть ящик с пожертвованиями (ВИДЕО)
23 июня, 12:10
0 6
«Это подарок для сына»: сюрикены изъяты в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
22 июня, 08:00
0 0
Тагильский предприниматель оштрафован на 100 тыс. руб. за нарушение перевозки детей
сегодня, 10:40
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 176
Подписаться на новости