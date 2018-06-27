Жительница Новоуральска купила зонт с изображением Гитлера и свастики (ФОТО)

Как оказалось, некоторое время назад местная жительница по пути с работы попала под дождь и решила зайти в ближайший магазин. Там она приобрела зонт с достопримечательностями, среди которых – Тауэрский мост и башня Биг-Бен.



Только спустя время домочадцы жительницы Новоуральска заметили, что на принте есть изображение почтовой открытки с изображением Гитлера и печать немецкой авиапочты в виде орла со свастикой. О произошедшем граждане написали в социальных сетях.





В магазине «Меркурий», где был приобретен зонт, рассказали, что никогда не замечали подобные изображения на тканях. Сотрудники торговой точки пообещали проверить все зонты и другие аксессуары в магазине и изъять товары с незаконным изображением, передает издание URA.RU.



