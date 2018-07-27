Уральцы увидят кровавую Луну и противостояние Марса в ночь на 28 июля

Затмение начнется в 20:15 по московскому времени. В 22:30 тень земли закроет Луну, а в 22:42 Марс взойдет на небо. Самый лучший обзор будет доступен на юге, Урале и в Западной Сибири.

Лунные затмения происходят достаточно часто: они могут происходить несколько раз в году. Великое противостояние Марса бывает реже – обычно раз в 15 лет.

Видео

Явление назвали так, поскольку Марс обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите. Во время великого противостояния каждые два года Земля достигает Марса, и тот момент, когда красная планета приближена к Солнцу, между ним и планетой Земля расстояние составляет всего 65-70 миллионов километров.