Фраза Носова про мухоморы помогла магаданке устроить личную жизнь

В одной из газет Магаданской области появилась история о том, как фраза врио губернатора Сергея Носова про мухоморы помогла местной жительнице найти свою любовь.
Магаданка рассказала, что ей понравился ролик, где врио губернатора Сергей Носов устроил «разнос» региональному правительству, употребив при этом фразу:
Вы что, отвар из мухоморов пьете?
Недавно она пошла в лес за грибами. Присев перекусить, она заметила на поляне много мухоморов и взяла один в руки, чтобы сфотографироваться с ним. В это время из кустов вышел другой грибник с собакой.
Вы что?! — переполошился мужчина, увидев у меня кружку чая в одной руке и надкушенный каким-то лесным зверем гриб — в другой. — Это же мухомор! Выплюньте, быстро, давайте! — Подбежал ко мне и стал с силой разжимать челюсть,рассказала магаданка.
Женщина ответила, что будет варить отвар из мухоморов, чтобы «быть бесстрашной, как викинги». В конце-концов она рассказала, что взяла гриб сфотографировать.
В город они пошли уже вдвоем. Вскоре он начал приходить к женщине в гости и помогать по дому, пишет портал «Весьма».
Я столько лет была одна, что уже и не верю в любовь. Но, она, похоже, пришла. А все благодаря отвару из мухоморов!завершает свою историю магаданка.