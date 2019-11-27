В Екатеринбурге задержали пикетирующего Деда Мороза

Виктор Егоров является членом отряда якутского шамана Александра Габышева. Он приехал в Екатеринбург, чтобы провести одиночный пикет. На вокзале к нему подошли сотрудники ФСБ и попросили отойти в тихое место, чтобы поговорить.

Их интересовало, откуда мы едем, сколько времени пробудем здесь, что будем делать, когда и куда отправимся дальше. Попросили показать плакат, с которым приехал на пикет. Еще попросили уведомить после акции, что все прошло без происшествий, рассказал Егоров.