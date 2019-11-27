В Екатеринбурге задержали пикетирующего Деда Мороза

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27 ноября в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали тюменского журналиста Виктора Егорова, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Виктор Егоров является членом отряда якутского шамана Александра Габышева. Он приехал в Екатеринбург, чтобы провести одиночный пикет. На вокзале к нему подошли сотрудники ФСБ и попросили отойти в тихое место, чтобы поговорить.
Их интересовало, откуда мы едем, сколько времени пробудем здесь, что будем делать, когда и куда отправимся дальше. Попросили показать плакат, с которым приехал на пикет. Еще попросили уведомить после акции, что все прошло без происшествий, рассказал Егоров.
Одиночный пикет продлился 40 минут, после чего с Дедом Морозом захотели фотографироваться дети.
В пресс-службе УФСБ по Свердловской области заявили, что отрицают сведения «о якобы имевшем место задержании указанного гражданина.
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