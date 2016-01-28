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Гаишники Нижнего Тагила спасли автомобиль хрупкой девушки из снежного плена (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гаишники Нижнего Тагила спасли автомобиль хрупкой девушки из снежного плена (ФОТО)

28 января 2016, 09:20Crazy NewsПавел Щербина
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