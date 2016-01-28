Гаишники Нижнего Тагила спасли автомобиль хрупкой девушки из снежного плена (ФОТО)
28 января 2016, 09:20Crazy NewsПавел Щербина
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Над Нижним Тагилом продолжаются снегопады. Кто-то смирился с тем, что его автомобиль до весны останется сугробом во дворе и пересел на общественный транспорт. Другие с завидным упорством продолжают каждое утро откапывать и чистить.
Сюжеты: Нижний Тагил
В редакцию TagilCity.ru обратилась читательница.
Сегодня в своём дворе стала свидетельницей того, как ребята из полиции помогли девушке выбраться из сугроба. Респект таким парням! Молодцы, что не прошли мимо! -- написала в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Инна.
Полиция много работает над созданием у населения положительного имиджа. Это касается как сотрудников ГИБДД, так и других полицейских. Но лучше всего о человеческом отношении говорит именно такая простая помощь, без камер и фанфар.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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