Гаишники Нижнего Тагила спасли автомобиль хрупкой девушки из снежного плена (ФОТО)

Сегодня в своём дворе стала свидетельницей того, как ребята из полиции помогли девушке выбраться из сугроба. Респект таким парням! Молодцы, что не прошли мимо! -- написала в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Инна.

Полиция много работает над созданием у населения положительного имиджа. Это касается как сотрудников ГИБДД, так и других полицейских. Но лучше всего о человеческом отношении говорит именно такая простая помощь, без камер и фанфар.